خطوات الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة بعد إضافة 50 ألف أسرة جديدة

كتب مدحت وهبة

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على صرف الدعم النقدي للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة شهريا حيث تم إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة "بداية من شهر سبتمبر الجاري، وفقًا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" على مستوى محافظات الجمهورية وسبق وأن تمت إضافة 123 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، وستواصل الوزارة خطتها من أجل إدخال كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار خلال الفترة المقبلة.

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعى طريقة الاستعلام عن المساعدات النقدية لبرنامج تكافل وكرامة من خلال الرقم القومي عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة حيث يستطيع الشخص الذى تقدم للحصول على المساعدات النقدية معرفة مدى قبوله او رفضه لعدم انطباق الشروط عليه ،حيث يقدم البرنامج المساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن ممن ينطبق عليهم شروط الاستحقاق .