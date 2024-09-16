خروج 2 من مصابى حادث قطارى الشرقية من المستشفى عقب تعافيهما

الشرقية فتحية الديب

أعلن الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، خروج حالتين من المصابين الثمانية المتبقين فى المستشفيات منذ إصابتهم فى حادث تصادم قطار الزقازيق، وذلك عقب تعافيهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المصابين الاثنين غادرا مستشفى الأحرار التعليمى عقب تعافيهم، فيما لا يزال هناك 6 مصابين تحت الملاحظة فى مستشفيات جامعة الزقازيق لحين استقرار حالتهم، بينهم الطفلين رضا محمد فرج، 8 أعوام، وابنة خالته الطفلة منى صلاح فرج، عامين، مصابين بكسر بالفخذ الأيمن، بعدما فقد الأول والدته وفقدت الثانية والدتها وشقيقتها فى الحادث.

البداية كانت بورود إخطارا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بشأن ورود بلاغ عن وقوع حادث تصادم بين قطارين فى منطقة الكوبرى الجديد بناحية شارع الحمام بمدينة الزقازيق،تم الدفع بأكثر من 40 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتم البدء فى نقل المصابين إلى المستشفيات.

وتبين وقوع حادث تصادم بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجهاً إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق.



أسفر الحادث فور وقوعه عن مصرع 3 أشخاص (شقيقتان وابنة إحداهما)، فيما أصيب 53 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفيى الزقازيق الجامعى والأحرار التعليمى لتلقى الإسعافات اللازمة، حيث جرى تقديم الإسعافات اللازمة لـ 44 مصابا ومغادرتهم المستشفى عقب الاطمئنان على حالتهم الصحية، فيما تم حجز 9 حالات تحت الملاحظة والتقييم لعدم استقرار حالتهم الصحية، قبل أن يفارق أحد المصابين الحياة متاثرا بإصابته بنزيف داخل وكسرق بالساق اليمنى.

وفور وقوع الحادث، انتقل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، واللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، إلى موقع الحادث لمتابعة الإجراءات الجارية والتعامل مع الحادث والمصابين، ووصل الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إلى موقع الحادث لمتابعة الإجراءات الجارية والوقوف على ملابسات الحادث، فيما زارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المصابين للاطمئنان عليهم، وأعلنت صرف التعويضات اللازمة لأسر ضحايا الحادث، وكذلك تعويض المصابين حسب الضرر الواقع عليهم وفقا لنسب العجز.

وصرحت النيابة العامة بدفن المتوفين جراء الحادث عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، فيما شيعت جنازات المتوفيات: هبة إبراهيم السيد، 36 عاما، وشقيقتها شيماء، 26 عاما، وابنة الثانية الطفلة وعد صلاح، 5 أعوام، فى جنازة مهيبة بناحية شارع فاروق فى مقابر المبرز بمدينة الزقازيق، قبل التصريح بدفن المتوفى الرابع رمضان حسن خيري، 72 عاما، فيما لا تزال التحقيقات جارية بشأن الحادث.