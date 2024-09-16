ثقافة الأقصر تقدم ورشة للخط العربى ومحاضرات حول قصيدة النثر والتفكك الأسرى

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعالياتها بمواقع فرع ثقافة الأقصر وفى إطار برامج وزارة الثقافة، حيث أعد قصر ثقافة حسن فتحى أمسية شعرية عنوان القصيدة "اه منك يازمن" للشاعر أحمد شمس الدين الأمير، كما أعد المركز الحضري عرض إنشاد ديني للمنشد مروان جمال.

ونفذت ورشة أشغال يدوية بقصر ثقافة حسن فتحى، نفذتها مروة عوض الله، بينما نفذ قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة عمل الخط العربي للمدرب محجوب محمد" تعلموا الخط ... فإنة من مفاتيح الرزق"، تم تعريف أنواع الخطوط وإعداد الخطوط وعددها سبع أنواع "الخط النسخ والرقعة والديواني والخط الحر والثلث والخط الفارسي والكوفي"، وتحدث عن خط الرقعة وكيفية كتابته صحيحا، وكذلك أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة يو سي ماث برنامج الحساب الذهني نفذته مع الأطفال زينب أحمد، ومسابقة ثقافية للأطفال أدارتها هناء يونس.

وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "قصيدة النثر" تناول خلالها الدكتور أحمد العراقي، شعر النثر وكيف ظهر ولماذا سمي نثرا زالفرق بين القصيدة الخليلية وقصيدة النثر، بجانب ذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "القراءة تحتاج لمثابرة وصبر" أوضح علي حسان أن القراءة عمل إنساني قوي فعل القراءة يحتاج لقوة روحية داخلية والمثابرة والصبر من مرادفات القراءة.

واستمرارا لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحى، عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي محاضرة بعنوان "التفكك الأسري وآثاره الضارة على المجتمع" تحدث سيد صدقى فهمى عن التفكك الأسري مفهومه وأسبابه وأشكاله وأنواعه وآثار التفكك الأسري الضارة على المجتمع، وعقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان"أهمية اكتشاف طريق الكباش"ألقى سيد صدقي فكرة عامة عن طريق الكباش وتاريخه وجهود الدولة متمثلة في وزارة السياحة وهيئة الآثار في اكتشاف طريق الكباش وإعادة إحيائه وأهميته لمصر والعالم.