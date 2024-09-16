تعرف على وحدات الإسكان والدفاع المدنى والمواقف بـ"حياة كريمة" فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تعدد المشروعات التي تم إنشاؤها بقرى حياة كريمة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعة مستمرة من اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، سواء في الإسكان أو وحدات الإطفاء أو في المواقف الجديدة بالقرى، وتمكنت الدولة من إنشاء 603 مشروعاً متنوعاً، ونتعرف على مشروعات الإسكان والمواقف ووحدات الدفاع المدني في 10 معلومات.

1- الانتهاء من إنشاء 18 عمارة سكنية.

2- 9 عمارات سكنية بالجزيرة الخضراء.

3- 3 عمارات سكنية ببرمبال.

4- 5 عمارات سكنية بمنية المرشد.

5- عمارة سكنية بالقني.

6- بنسبة تنفيذ 99%.

7- إنشاء وحدات إطفاء وعددهم 5 وحدات.

8- القرى التي تم إنشاء وحدات دفاع مدني بها برمبال والبطراط، وبني بكار ومنية المرشد والجزيرة الخضراء.

9- وجاري إقامة 5 مواقف، بإنشاء موقف يضم تندات ومظلات.

10- القرى التي يجري حاليا بها إنشاء مواقف جديدة بها، برمبال، وبني بكار ومنية المرشد والجزيرة الخضراء.