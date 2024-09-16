بعد ثانى محاولة لاغتياله.. ترامب: لن استسلم.. ونائبه يؤكد: معنوياته مرتفعة

كتبت : نهال أبو السعود

قال جي دي فانس المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس في فريق دونالد ترامب، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو أنه سعيد لان الرئيس السابق دونالد ترامب آمن في اعقاب ما وصفه مكتب التحقيقات الفيدرالي بمحاولة اغتيال واضحة.

في منشور على موقع اكس، قال جيه دي فانس: "أنا سعيد لان ترامب آمن .. لقد تحدثت معه قبل نشر الخبر وكان بشكل مذهل في حالة معنوية جيدة".. وتابع : " ما زلنا لا نعرف الكثير، لكنني سأعانق أطفالي بقوة الليلة واتلو صلاة امتنان".

من جانبه قال ترامب في رسالة بريد الكتروني لمانحيه انه لن يستسلم ابدا في اعقاب الحادث، وجاء فيها: "كانت هناك طلقات نارية في محيطي، ولكن قبل أن تبدأ الشائعات في الخروج عن السيطرة، أردت أن تسمعوا هذا أولاً: أنا آمن وبصحة جيدة! لا شيء سيبطئني. لن أستسلم أبدًا! سأحبكم دائمًا لدعمكم لي".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال مدير اتصالات ترامب، ستيفن تشيونج، إن "الرئيس ترامب آمن بعد إطلاق النار في محيطه". وذكرت وكالة أسوشيتد برس أنه في فلوريدا، أطلقت الخدمة السرية أعيرة نارية تجاه شخص يُنظر إليه على أنه تهديد محتمل في محيط الرئيس السابق.

وقالت كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية في انتخابات نوفمبر : "لقد تم إطلاعي على تقارير عن إطلاق أعيرة نارية بالقرب من الرئيس السابق ترامب وممتلكاته في فلوريدا، وأنا سعيد لأنه آمن لا مكان للعنف في أمريكا".