بريطانيا وإيطاليا تؤكدان دعمهما لوقف إطلاق النار في غزة

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أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ونظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني دعمهما لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها السكان في غزة، وتهدئة التوترات في الضفة الغربية بشكل خاص.



وقال ستارمر - في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الإيطالية في روما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /الإثنين/ - إن هذه المسائل "ليست بالسهلة ولكنها عاجلة وحيوية، لذلك سنواصل العمل معا لحل هذه الأزمة وإنهاء المعاناة لجميع الأطراف".



وفيما يخص الأزمة الأوكرانية، شكر ستارمر نظيرته الإيطالية على قيادتها القوية لملف القضية الأوكرانية، مؤكدا مواصلة البلدين دعم أوكرانيا مهما طال الأمر،وعلى العمل المشترك لتقديم 50 مليار يورو في صورة قروض إلى أوكرانيا في ظل رئاسة إيطاليا لمجموعة الدول السبع، كما أعرب عن تطلعه لدعم مؤتمر تعافي أوكرانيا الذي سيعقد في إيطاليا العام المقبل.



وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن سبب زيارته إلى إيطاليا يعود إلى اعترافه بالأهمية التي تحظى بها إيطاليا كدولة رائدة في أوروبا وعلى الصعيد العالمي أيضا، وباعتبارها أيضا اقتصادا ضمن مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى وكحليف في حلف شمال الأطلسي (الناتو)،لافتا إلى أنه في ظل تدشين بلاده ما وصفه "بعهد جديد من علاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي" فإن الشراكة والصداقة البريطانية مع إيطاليا تعد مهمة أكثر من ذي قبل.



وأكد ستارمر عزم البلدين العمل من أجل الصالح العام لكلا الشعبين، ومن أجل الأمن والاستقرار والنمو الذي يتطلع إليه الجانبان، ومن أجل القيم الأساسية التي يتشارك فيها البلدان والتي يأتي على رأسها الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون.



وأعلن رئيس الحكومة البريطانية ضخ استثمارات إيطالية جديدة بقيمة أكثر من 500 مليون جنيه استرليني في الاقتصاد البريطاني،وقال إن الجانبين بحثا الفرص الكبيرة التي يمكن استغلالها معا حيث إن إيطاليا من بين أول عشرة شركاء تجاريين للمملكة المتحدة وسادس أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة "كل هذا يدعم النمو الاقتصادي، الذي يعد المهمة الأولى لهذه الحكومة".



وحول تحدي الهجرة غير الشرعية الذي تجابهه البلدان،أشاد ستارمر بالتقدم الذي أحرزته إيطاليا في التعاطي مع أزمة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط، لافتا إلى أن عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا بحرا انخفض إلى 60% منذ عام 2022.



وأعرب عن سعادته لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتبادل الاستخبارات والتكتيكات، وغلق مسارات التهريب.