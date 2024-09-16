النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق مطعم شهير بالأزبكية

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة، بانتداب رجال الأدلة الجنائية، إلى موقع حريق شب مساء اليوم داخل أحد المطاعم الشهيرة فى منطقة الأزبكية، وذلك لإعداد تقرير مفصل عن أسباب الحريق الحقيقة، والتأكد من وجود شبه جنائية في الواقعة من عدمه.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مسئولى مطعم شهير بمنطقة الازبكية، يفيد باندلاع النيران فى المطعم، على الفور تم الدفع بـ3 سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة على النيران ومحاصرتها قبل امتدادها إلى المحال التجارية المجاورة، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة لدمباشرة التحقيق، والتى أمرت بسرعة ارسال تقرير المعمل الجنائي.