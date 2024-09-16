النمسا تخصص 300 مليون يورو للإغاثة المتضررين من العواصف والفيضانات

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قرر المستشار النمساوي كارل نيهمر تخصيص ٣٠٠ مليون يورو لدعم جهود الإغاثة لمضاري الأعاصير والفيضانات التي تضرب البلاد حاليا.



وقال المستشار النمساوي - في تصريحات اليوم الإثنين - إنه في ضوء وقوع الفيضانات في أجزاء كثيرة من النمسا تم تخصيص مساعدة مالية أولية من صندوق الكوارث بقيمة ٣٠٠ مليون يورو وإذا لم تكن كافية فيمكن زيادتها.



وأضاف نيهمر أنه يتم تمويل صندوق الكوارث من أسهم ضريبة الدخل وإيرادات ضريبة الشركات وفي حالة الكوارث توفر الحكومة الفيدرالية أموالاً إضافية من خلال قانون خاص.



ولفت نيهمر إلى أن لجانا خاصة تقوم بتقييم الأضرار ويتم بعد ذلك تحديد مبلغ المساعدة المالية ودفعه من قبل الولاية الفيدرالية المعنية.



واشار نيهمر إلى أن هناك حاليًا إجراءات لتحقيق الاستقرار خاصة في النمسا السفلى وتأتي المساعدة أيضًا من ولايات فيدرالية أخرى ويجب تأمين السدود كما سيتم التركيز أيضًا على عمليات الإخلاء، لافتا إلى أنه في ولايتي النمسا العليا وستيريا يتعلق الأمر بتأمين إمدادات الطاقة.