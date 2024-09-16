المئات من أهالى الأقصر يحتفلون بالمولد النبوى الشريف بسباقات الخيالة والتحطيب

الأقصر – أحمد مرعى

مع قدوم شهر ربيع الأول انطلق أهالى قرية منشأة العمارى شمال محافظة الأقصر، فى الاحتفال بليالي المولد النبوي الشريف بحضور ومشاركة المئات من أبناء الأقصر وباقى المحافظات، حيث يتم تنظيم حلقات التحطيب وسباقات مرماح الخيول بمشاركة نجوم الخيالة من عائلات قرى ونجوع الأقصر ومحافظات الصعيد.

وفى هذا الصدد رصد "تليفزيون اليوم السابع" حلقات المرماح للخيول بين الأهالى ولاعبي الخيول، حيث صرح محمد العمارى إبن منشأة العمارى وأحد منظمى الإحتفالات، إنه يقوم أبناء البلدة بالتجهيز قبل دخول شهر ربيع الأول، ومع دخول ليالي شهر مولد رسول الله، يتم بدء الاحتفالات يومياً من بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس عبر تنظيم أكبر سباقات للخيول والمرماح والتحطيب داخل ساحة منشأة العمارى الكبرى، بحضور أعداد كبيرة من الضيوف من الشباب والأطفال والسيدات والفتيات لحضور أيام إحتفالات المولد النبوى الشريف.

ويتم تنظيم سباقات الخيول والمرماح وصينية الخيول في قلب الساحة التي أكبر مضمار لسباقات الخيول، حيث يقوم الخيالة بتنفيذ العروض أمام الجمهور، والذين يحضرون بخيولهم من كل محافظات الصعيد والوجه البحرى، وبجانب مرماح الخيول في ساحة منشاة العمارى، يتجمع عدد كبير من الشباب والكبار في حلقات دائرية ويبدأ تقديم العزف بالناي والربابة والطبلة لتنظيم حلقات التحطيب، والتي يتبارى فيها ملوك ونجوم اللعبة لتقديم حركات مميزة وعروض بالعصاية لإدخال السعادة بين الجمهور، حيث تعتبر لعبة التحطيب واحدة من سمات الاحتفال بالموالد المختلفة فى قرى ونجوع الأقصر وكافة محافظات الصعيد، كما يتم عدد من الليالي للإحتفال بالمولد النبوي الشريف، عبر تنظيم حلقات الذكر والمديح لعدد من المنشدين الصوفيين من حول الصعيد.



مرماح الخيول فى قرية منشأة العمارى بالأقصر



مشاركات الشباب بالخيول فى احتفالات المولد



متابعة الشباب لفعاليات المرماح فى المولد بالأقصر



سباقات الخيول فى قرية منشاة العمارى بالأقصر



فرحة المولد بتنظيم سباقات الخيول بالأقصر



أكبر مضمار لسباقات الخيول فى قرية منشأة العمارى



جانب من مرماح الخيول فى قرية منشأة العمارى بالأقصر



توافد كبير لمتابعة مرماح الخيول فى قرية منشأة العمارى بالأقصر



اقبال كبير بمرماح الخيول فى قرية منشأة العمارى بالأقصر



أجواء احتفالات صباحية المولد النبوى الشريف شكل تانى في الأقصر



احتفالات المولد النبوى الشريف فى الأقصر



الشباب يشاركون فى دورة المولد بالجمال



الشباب يشاركون فى دورة المولد بالقرى



تجمعات كبيرة فى صباح المولد النبوى بالأقصر



جانب من المسيرات فى منطقة العوامية



شباب منشأة العمارى بالجمال فى دورة المولد



فرحة الشباب الجمال والخيول فى دورة المولد



فرحة المولد بمشاركة الجمال فى الأقصر



فرحة المولد على الجمال فى مسيرات الأقصر



مسيرات بالجمال والخيول والعربات تجوب القرى والنجوع بالأقصر



مسيرات بالشوم والعصى فى العوامية