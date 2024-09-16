اليوم السابع
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الطب الشرعى يثبت إيجابية تحليل المخدرات لسعد الصغير وحيازة الحشيش للتعاطى

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 07:58 م
الطب الشرعى يثبت إيجابية تحليل المخدرات لسعد الصغير وحيازة الحشيش للتعاطى سعد الصغير
كتب إيهاب المهندس

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كشف تقرير الطب الشرعي، احتواء عينة الدم المأخوذة من المتهم سعد الصغير على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر.







سعد الصغير

إحالة سعد الصغير

تعاطى مخدرات

المطرب سعيد الصغير




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