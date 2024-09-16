اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 01:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق سيارة نقل اصطدمت بأخرى فى الطريق الأوسطي

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 11:14 م
السيطرة على حريق سيارة نقل اصطدمت بأخرى فى الطريق الأوسطي جانب من الحادث
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب شخصان بسبب حادث تصادم سيارتين نقل واشتعال النيران فى احداهما بالطريق الأوسطي اتجاه حلوان، وتم نقل المصابين للمستشفى، وتم السيطرة على حريق السيارة وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الأوسطي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من احد السائقين مما أدى الى الحادث، واشتعلت النيران فى أحداهما وتمت عملية الإخماد.

جانب من الحادث
جانب من الحادث

 

حادث الأوسطى
حادث الأوسطى

 

حادث سيارتين نقل بالاوسطى
حادث سيارتين نقل بالاوسطى

 







حادث تصادم

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

زحام مرورى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة