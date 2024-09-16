السيطرة على حريق سيارة نقل اصطدمت بأخرى فى الطريق الأوسطي

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخصان بسبب حادث تصادم سيارتين نقل واشتعال النيران فى احداهما بالطريق الأوسطي اتجاه حلوان، وتم نقل المصابين للمستشفى، وتم السيطرة على حريق السيارة وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الأوسطي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من احد السائقين مما أدى الى الحادث، واشتعلت النيران فى أحداهما وتمت عملية الإخماد.



جانب من الحادث



حادث الأوسطى