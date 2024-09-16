السجن المشدد 3 سنوات لمتهم سرق سيدة بكفر الشيخ بالإكراه

كفر الشيخ - محمد سليمان

حكمت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، حضوريًا على عامل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومصادرة السلاح الأبيض، وألزمته بالمصاريف لتهديده سيدة بالسكين ومحاولة سرقة منقولاتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قوره، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبد المتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 5816 سنة 2024 جنايات قسم أول كفر الشيخ، المقيدة برقم 1787 كلي كفر الشيخ لسنة 2024.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال "م.ر"، 31 سنة، عامل عادي للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، لأنه في يوم 13 يونيو 2024 بدائرة القسم شرع في سرقة هاتف محمول ومبلغ مالي من "ش.ع"، بالإكراه، بأن دلف لمدخل مسكنها، ووضع سكينا حوزته على رقبتها محاولا سرقة تلفون ومبلغ مالي حوزتها، كرها إلا أنها استغاثت بالمارة، فتم ضبطه متلبسا بجريمته.

وفي تحقيقات النيابة العامة التي قام بها محمود محمد كمال، وكيل النيابة الكلية بكفر الشيخ، قالت المجني عليها إنها حال عودتها لمسكنها بعد الانتهاء من أشغالها فوجئت بالمتهم يهجم عليها بسكين بحوزته، واضعا إياه علي رقبتها، مهددا إياها بإيذائها مطالبا لها بتسليمه منقولاتها، وهي تلفون محمول والمبالغ المالية حوزتها ، إلا أنها استغاثت بالمارة فانقذوها وألقوا القبض عليه متلبسا بجريمته.

وفي تحقيقات النيابة العامة قال النقيب عمر عبد الحميد واصف، معاون مباحث قسم أول كفر الشيخ، إنه يشهد بأنه تلقي بلاغ من الأهالي بضبطهم لصا أثناء محاولته سرقة سيدة بالإكراه، بالانتقال لمحل الواقعة تبين قيام الأهالي بضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض، وأكدت التحريات صحة الواقعة، وبعد تداول الجلسات في المحكمة أصدرت حكمها السابق.