الرئيس الكيني يدعو قادة بلاده gوقف الحملات الانتخابية والتركيز على خدمة الشعب

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دعا الرئيس الكيني ويليام روتو قادة بلاده إلى التوقف عن التركيز على انتخابات 2027 والالتزام بخدمة الشعب، مؤكدًا أن إشراك الكينيين في الحملات الانتخابية قبل ثلاث سنوات من الانتخابات العامة المقبلة أمر "غير عادل".

جاءت تصريحات الرئيس روتو اليوم/الاثنين/ خلال مراسم إطلاق إبرشية تابعة للكنيسة الخمسينية المستقلة فى افريقيا في مقاطعة نيري بوسط كينيا.

وقال الرئيس روتو: "دعونا نركز على الوفاء بالالتزامات التي قطعناها للشعب الكيني فى عام 2022 وليس على كيفية الفوز في الانتخابات المقبلة والمقرر ان تجرى فى شهر أغسطس 2027"، مضيفًا أن انتخابات 2027 سيحددها الناخبون.

كما دعا الرئيس روتو القادة إلى تجاوز خلافاتهم السياسية والعمل معًا لتحقيق التنمية الوطنية.

أضاف روتو: "دعونا نستخدم هذه الفرصة لبناء أمتنا والتخطيط لمشاريع التنمية مثل الطرق والمياه والتعليم والصحة والوظائف والإسكان والأسواق.، مشيرا الى أن الحكومة حريصة على تحويل كينيا إلى بلد يفتخر به كل كيني.

وأشار الرئيس روتو إلى توقيع اتفاقيات للتعاون بين الحكومة الكينية والمانيا والتي من شأنها أن توفر العديد من فرص العمل فى الفترة القادمة.