اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2024 05:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

البرازيل تسجل أكثر من 7300 حريق غابات خلال 48 ساعة

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 01:47 م
البرازيل تسجل أكثر من 7300 حريق غابات خلال 48 ساعة حرائق غابات البرازيل
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت البرازيل 7322 حريقا، وفقًا لبيانات المعهد الوطني لأبحاث الفضاء البرازيلي (Inpe) التي استشهدت بها وكالة البرازيل الحكومية.

وخلال تلك الـ 48 ساعة، ركزت البرازيل 71.9% من حرائق الغابات المسجلة في أمريكا الجنوبية، تليها بوليفيا بـ 1137 حريقًا (11.2%)، والبيرو بـ 842 حريقًا (8.3%)، والأرجنتين بـ 433 حريقًا (4.3%)، وباراجواي بـ 271 (2.7%)، ومن حيث النسبة المئوية للحرائق، البرازيل تتراكم 50.6% من إجمالي الحرائق، حتى الآن هذا العام.
ويصل الدخان الناتج عن الحرائق في بوليفيا والبرازيل إلى عدة مقاطعات في الأرجنتين.


والولاية البرازيلية الأكثر تضرراً هي ماتو جروسو، مع 1379 حريقاً في الـ 48 ساعة الماضية، تليها أمازوناس، مع 1205، وبارا، مع 1001، وأكري، مع 513 حالة تفشي، وتعد منطقة الأمازون فى البرازيل المنطقة الأكثر تضرراً: حيث تركز 49% من المناطق المتضررة من الحرائق فى البلاد.


وساهم الجفاف في استمرار اشتعال هذه الحرائق غير العادية، والتي تستعر منذ عدة أسابيع من منطقة الأمازون في الشمال إلى الجنوب من الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية الشاسعة، بحسب السلطات، وهو ما يعزوه الخبراء جزئيا إلى ظاهرة الاحتباس الحراري الأمر الذى يعرض محصول قصب السكر، وكذلك محصول البن والبرتقال وفول الصويا - الذي تعد البرازيل أكبر منتج ومصدر له في العالم - للخطر، خاصة وأن الأمطار المتوقعة خلال شهر أكتوبر قد تكون أقل من المتوسط بحسب المنطقة.







البرازيل

الحرائق

الامازون

الاحتباس الحرارى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة