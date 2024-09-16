استمرار عمليات الإجلاء في وسط أوروبا بسبب العاصفة "بوريس"

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طالب رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، المواطنين بعدم معارضة عمليات الإجلاء من أجل إنقاذ حيواتهم على إثر حدوث فيضانات كارثية عُرفت باسم "العاصفة بوريس" في بولندا والبلدان المجاورة لها في وسط أوروبا.



وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الاثنين، أن منطقة عميقة من الضغط المنخفض فوق مناطق وسط وشرق أوروبا أدت إلى هطول أمطار غزيرة وفيضانات كارثية خلال الأيام القليلة الماضية عُرفت باسم "العاصفة بوريس"، وأن العاصفة أثرت بشكل خاص على بولندا والتشيك وسلوفاكيا ومناطق جبال الألب في جنوب ألمانيا والنمسا والمجر.



وفقد شخصان حياتهما بالفعل الليلة الماضية في بولندا، حيث غمرت المياه الطرق السريعة ونجم عنها انهيار أحد الجسور.



وتقدم الجيش البولندي بتعزيزات لرجال الإطفاء من أجل إنقاذ الضحايا، وتم بالفعل إجلاء آلاف الأشخاص في جمهورية التشيك وستتواصل عمليات الإجلاء اليوم، ويتم استخدام المروحيات لإجلاء السكان في عدة مواقع شمال شرق البلاد، خاصة بالقرب من الحدود البولندية والنمساوية، كما تساعد حالة الطوارئ المعلنة في عدة مناطق على تنفيذ عمليات الإجلاء.



وأثرت "العاصفة بوريس" أيضا على النمسا، حيث لقى أحد رجال الإطفاء حتفه، كما شهدت البلاد العديد من الأضرار المادية على نطاق واسع.