اليوم السابع
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احتفال أوقاف الدقهلية بالمولد النبوى بمسجد النصر بالمنصورة.. فيديو وصور

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 09:56 م
احتفال أوقاف الدقهلية بالمولد النبوى بمسجد النصر بالمنصورة.. فيديو وصور جانب من الاحتفال
الدقهلية - سارة الباز

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احتفلت مديرية الأوقاف بالدقهلية، مساء اليوم الإثنين، بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد النصر الكبير  بشارع الجيش بقلب مدينة المنصورة ، بحضور قيادات المديرية والمحافظة، حيث قرأ الشيخ ابراهيم الرفاعي ما تيسر من آيات القرآن الكريم، أعقبها بجلسة للصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

حضر الاحتفال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور محمد حسين، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، ولفيف من قيادات المديرية والمحافظة.

وتناول "نظير" سيرة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومواقفه ومعاملاته مستشهدا بالأحاديث النبوية الشريفة، وحث المواطنين على التحلي بأخلاق الرسول الكريم، والسير على خطاه واتباع هديه.

جدير بالذكر استمرار خطة برنامج المولد النبوي الشريف حتى نهاية شهر ربيع الأول احتفالا وإحياء للذكرى العطرة للمولد الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تتضمن قراءة كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي كاملًا خلال شهر ربيع الأول بجميع مساجد الدقهلية بعد صلاة المغرب؛ للتعريف بأخلاق وشمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومجالس علم وذكر، وندوات بالمدارس والجامعات وقصور الثقافة ومراكز الشباب والرياضة حول أخلاق سيدنا النبي، وإقامة الأمسيات الابتهالية والمدائح النبوية بالمساجد الكبرى بالمحافظة، بالإضافة إلى عقد ندوات علمية، والأسبوع الثقافي، ومجالس الإقراء، ولقاء المنبر الثابت، ومجالس العلم والذكر بالمديرية.

جانب من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بمسجد النصر
جانب من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بمسجد النصر

 

الشيخ صفوت نظير أثناء كلمته
الشيخ صفوت نظير أثناء كلمته

 

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بمسجد النصر الكبير
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بمسجد النصر الكبير

 







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