إيطاليا: بحث الوصول العادل للسوق الصينية وتكافؤ الفرص لشركاتنا

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أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على بحث الوصول العادل إلى السوق الصينية وتكافؤ الفرص للشركات الإيطالية ، مشيرا إلى ضرورة مواصلة العمل مع الشركاء الصينيين لتعزيز التعاون الاقتصادي.



وقال وزير الخارجية الإيطالي - خلال لقائه اليوم /الإثنين/ مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو بالعاصمة الإيطالية روما - إن الصين هي الشريك التجاري الأول لإيطاليا في آسيا والثاني بين الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة الأمريكية.



وأوضح أن العلاقات بين إيطاليا والصين تمر بمرحلة مهمة من إعادة الإطلاق بهدف مشترك يتمثل في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الإيطالية الصينية.



وأشار إلى أن الاجتماع يأتي في أعقاب الزيارة التي قامت بها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى الصين في يوليو الماضي، وهو تمهيد للزيارة المقررة للرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا إلى بكين.



ولفت إلى أن اللقاء تناول الحرب في أوكرانيا والأزمة في غزة والبحر الأحمر وحماية الملكية الفكرية والتبادل التجاري في قطاع الأغذية الزراعية والاستثمار.

وفي سياق متصل، رأي وزير الخارجية الإيطالية أنه من المهم أن تتعاون الصين من أجل أمن البحر الأحمر، موضحا أنها منطقة حاسمة لحرية الملاحة وأمن الصادرات.