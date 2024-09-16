إعدام 112 كيلو أغذية فاسدة وإغلاق 8 منشآت مخالفة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بإحكام الرقابة على المنتجات الغذائية المعروضة بالأسواق للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واستمرارًا للحملات المتتابعة لإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والإدارات الصحية بالإسماعيلية على الأسواق والمحال التجارية.

وتنفيذا لتلك التوجيهات كشفت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن إدارة مراقبة الأغذية شنت حملة موسعة للتفتيش على الأسواق بمدينة الإسماعيلية وضواحيها خلال شهر سبتمبر الجاري على المنشآت الغذائية، حيث تم المرور على 65 منشأة غذائية تنوعت بين مخابز، مطاعم، مجازر وبقالة، وسحب عينات متنوعة من الأغذية المتداولة بالأسواق؛ للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأشارت وكيل وزارة الصحة، إلى أن الحملة أسفرت عن إغلاق 8 منشآت غذائية منها 4 منشآت لعدم وجود رخصة، 2 منشأة لوجود خطر داهم على الصحة العامة، و2 منشأة لعدم وجود رخصة ووجود أيضًا خطر داهم على الصحة العامة.

وأضافت أنه تم إعدام 112 كيلو منتجات غذائية غير محتفظة بالخواص الطبيعية، كما تم سحب 24 عينة غذائية، وتحرير 63 محضرا منها 40 محضر نظافة و23 محضر شهادة صحية.

وأكد محافظ الإسماعيلية على أهمية الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة؛ للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.

تمت الحملة تحت إشراف الدكتورة مي سامى مدير إدارة الطب الوقائي، ورئاسة دكتورة سمر حامد مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، وبالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بمختلف الإدارات الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

