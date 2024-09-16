إصابة 4 مواطنين فى تصادم سيارتين أعلى محور الأقصر ونقلهم للمستشفى للعلاج

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الأقصر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص أعلى محور سمير فرج بمنطقة الكرنك شمال المدينة، مما أسفر عن إصابة 4 مواطنين من ركاب السيارتين، وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكى وأخرى ميكروباص لدى مرورهما على محور سمير فرج بمنطقة الكرنك شمال مدينة الأقصر، وتبين إصابة 4 مواطنين من ركاب السيارتين بكدمات وكسور وجروح متفرقة بأجسادهم، وانتقلت لموقع الحادث سيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى مستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

فيما عثر العاملون بمجمع مواقف الباصات والنقل للوجه البحرى بوسط مدينة الأقصر، صباح اليوم الإثنين، على جثمان أحد المواطنين وهو متسول مجهول الهوية بجوار أحد الجدران، وعلى الفور تم إخطار رجال الشرطة والإسعاف وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى لفحصه ومعرفة هويته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة كما يرويها عبد الرحيم العديسي أحد العاملين في صيدلية الإسعاف بجوار موقف الأتوبيسات والنقل للوجه البحرى بالقرب من محطة سكك حديد الأقصر، بأنه عثر العاملين في المنطقة على أحد المتسولين متوفى وجثمانه في وضع الجلوس بجوار أحد الجدران بالمنطقة، وتم إخطار رجال الشرطة وحضر قيادات مركز شرطة بندر الأقصر ورجال الإسعاف، وتم فحص الجثمان وتبين عدم تعرضه لأي ضرر ونقل جثمانه على الفور إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولى لفحصه ومعرفة هويته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.