إصابة ربة منزل بجروح طعنيه بالمراغة سوهاج والأمن يضبط المتهم

سوهاج ـ محمود مقبول

استقبلت مستشفى المراغة المركزي في محافظة سوهاج، ربة منزل، تبلغ من العمر 26 سنة مصابة بجروح طعنية شبه نافذة في منتصف الصدر، وأخرى بالبطن من الناحية اليسرى، بالإضافة إلى جرح في منتصف الظهر تم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج اللازم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء صبري صالح عزب، مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، بلاغًا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع اعتداء على ربة منزل من قبل زوجها بسبب خلافات زوجية بينهما، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوصول صباح ع. ع. أ، 26 سنة، ربة منزل إلى مستشفى المراغة المركزى، وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعى مصابة بجروح طعنية شبه نافذة في منتصف الصدر، وأخرى بالبطن من الناحية اليسرى، بالإضافة إلى جرح في منتصف الظهر.

وبسؤال المصابة في التحقيقات أفادت أن زوجها ياسر م. خ. م، 42 سنة ، عامل زراعي، هو من قام بالتعدي عليها باستخدام سلاح أبيض نتيجة خلافات زوجية بينهما تم ضبط المتهم والسكين المستخدم بناءً على إرشاده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لنفس السبب تمت عملية التحفظ على المتهم والأداة المستخدمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.