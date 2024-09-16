إزالة 24 حالة تعد بمركزي أسيوط وصدفا خلال المرحلة الثالثة من الموجة 23

أسيوط-هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، على استمرار العمل فى حملات المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات التى يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور وأشكال التعديات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ ، إنه تم إزالة 24 حالة تعدى على أراضى أملاك دولة وأراضى زراعية بمركزى أسيوط وصدفا بإجمالى مساحة 4700 متر مربع حيث تم إزالة 14 حالة تعدى على أملاك الدولة بمركز أسيوط منهم 11 حالة تعدى بالمبانى على أملاك الدولة الخاصة بالإصلاح الزراعى و3 حالات تعدى على أملاك هيئة الطرق فضلاً عن إزالة 10 حالات تعدى على أراضى زراعية ملك أهالى بمركز صدفا لافتًا إلى أن تلك الحملات تمت بإشراف رئيسا مركزى أسيوط وصدفا ونوابهم وبمتابعة مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبحضور ممثلى جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.

وأكد أبوالنصر ،على متابعته المستمرة لسير العمل بالموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة لافتًا إلى تكليفه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذى تم إعداده لإزالة كافة التعديات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرًا إلى أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة يأتى فى مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.