أقوى إعصار يضرب شانغهاي منذ 75 عاما.. "بيبينكا" يصل المدينة الصينية

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أعلن مرصد شانغهاي المركزي للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، وصول الإعصار "بيبينكا"، وهو الإعصار الـ13 لهذا العام، إلى اليابسة في شانغهاي، وبلغت السرعة القصوى للرياح بالقرب من مركزه 42 مترا في الثانية إلى الشاطئ في منطقة لينقانغ بحي بودونج.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن "بيبينكا"، الذي يعتبر أقوى إعصار يضرب شانغهاي منذ 75 عاما، قد تسبب في هبوب رياح شديدة وهطول أمطار غزيرة على المدينة، كما أظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أشجارا اقتلعت وأعمدة إنارة سقطت جراء الإعصار.



وقال تانج جيه نائب رئيس معهد شانغهاي للأعاصير التابع لهيئة الأرصاد الجوية الصينية "إن التأثير الأكبر للإعصار قد يأتي بعد هبوطه"، موضحا أن قوة الرياح والأمطار ستشتد مساء اليوم.



وفي السياق، حذرت وزارة الموارد المائية الصينية من أن بعض الأنهار في الجزءين الشرقي والأوسط من البلاد قد تشهد فيضانات تتجاوز مستويات التحذير عقب هبوط الإعصار "بيبينكا" إلى اليابسة في شانغهاي، مضيفة أنه في الفترة من اليوم وحتى الغد، قد تتعرض الأنهار المحيطة ببحيرة تايهو وبعض الأنهار الصغيرة ومتوسطة الحجم في مقاطعات (جيانجسو وتشجيانج وآنهوي وخنان) لفيضانات تتجاوز مستويات التحذير.



وكان "بيبينكا" قد أدى إلى إلغاء رحلات جوية فوق شانغهاي وتعليق عمليات عبارات الركاب في المدينة، كما علقت محطة سكة حديد شانغهاي قطارات الركاب على عدة طرق تمر عبر المدينة من الأحد إلى الاثنين.