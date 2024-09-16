أرصاد السعودية: إنذار أحمر بأمطار غزيرة وصواعق رعدية فى مكة المكرمة

إيمان حنا

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان لحالة أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية. وفق "سبق".

وتشمل الحالة كلا من الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب بجازان.. والحجرة، والمخواة، وفرعة غامد الزناد، وقلوة، والعقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن بالباحة، وأضم، وبني يزيد، وجذم، وميسان، ويلملم، والعرضيات بمكة المكرمة.. وكلًّا من أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، والنماص، وبلقرن، وتنومة، والمجاردة، وبارق، ورجال ألمع، ومحايل بعسير.

وتوقع المركز هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط برد، وجريان السيول.

وكان المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة (مكة المكرمة) أسامة الزيتوني، قد أكد رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لمواجهة الأمطار الرعدية التي تشهدها المنطقة، وقال الزيتوني إننا على استعداد لحماية الأرواح والممتلكات خلال هذه الحالة الجوية، مضيفا أن الأمانة على تواصل التنسيق مع الجهات المعنية مثل المركز الوطني للأرصاد وجهاز الدفاع المدني.



وأشار إلى أنه بناء على التنبيهات الأخيرة التي صدرت اتخذت الأمانة كافة الاحتياطات وتم تفعيل خطط الطوارئ بشكل مباشر مع استعداد فرقها و كوادرها ومعداتها للتعامل مع أي حوادث ناجمة عن الأمطار.



وكان الدفاع المدني السعودي قد دعا إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب استمرار الأمطار الرعدية الغزيرة على بعض مناطق المملكة حتى الثلاثاء المقبل، حيث توقع هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان ونجران.



وكان مركز إدارة الأزمات بإمارة مكة، قد حذر من أمطار وبرد وسيول و أعاصير قمعية وشواهق مائية على محافظات المنطقة، فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية، إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة.