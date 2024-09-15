3 ملايين يورو.. البرازيل تصادر أموال ماسك وتحول حسابات شركتيه لخزائن الدولة

فاطمة شوقى

أمر ألكسندر دي مورايس، قاضي المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل، بتحويل مبلغ 18.3 مليون ريال برازيلى إلى خزائن الدولة البرازيلية، أى ما يعادل 3 ملايين يورو، وهو ما يتوافق مع الحسابات المحظورة الخاصة بإيلون ماسك وإكس وستارلينك.

وأشارت صحيفة الكوميرثيو إلى أن المحكمة العليا في البرازيل أن القاضى دي مورايس، الذي أطلق دون هوادة حملة ضد إيلون ماسك، أمر بتحويل 3 مليون يورو مجمدة في حسابات شركتين مملوكتين من الملياردير الأمريكى إلى الدولة.

وأوضحت الصحيفة أن الإجراء سيتم تنفيذه كـ "دفعة شاملة" للغرامات المفروضة على المنصة X، والتي تم تعليقها في ذلك البلد منذ 31 أغسطس.

تجدر الإشارة إلى أن سبب الإيقاف يعود إلى رفض حذف سلسلة من الملفات الشخصية، باستخدام معلومات كاذبة، كانوا ملتزمين بتشويه سمعة المؤسسات الديمقراطية لعملاق أمريكا الجنوبية.

ولذلك، جاء قرار تحويل 3.3 مليون دولار إلى دولة البرازيل مقابل حسابات محجوبة لشركات شبكات التواصل الاجتماعي، التي يشارك فيها إيلون ماسك.

وقالت المحكمة في مذكرة إن دي مورايس "أمر بتحويل إلى الدولة 18.35 مليون ريال مجمدة في حسابات عائدة لمنصة "إكس" وشركة ستارلينك لخدمات الاتصال بالإنترنت عبر الاقمار الاصطناعية، في البرازيل إلى الدولة.

وقالت صحيفة الباييس الإسبانية ، فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى، إن هجوم طويل ضد الملياردير إيلون ماسك، ترك أكثر من 22 مليون مستخدم بدون منصتهم المفضلة، وتجمع الآلاف من أتباع جايير بولسونارو، في قلب مدينة ساو باولو للمطالبة بإقالة قاضي المحكمة العليا الذي أوقف شبكة التواصل الاجتماعي X بسبب عدم احترام ، أيلون ماسك المستمر.