وصول سفينة مصرية تحمل مساعدات إغاثية إلى دولة السودان الشقيقة

كتب زكى القاضى

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كل سبل الدعم للأشقاء السودانيين، وصلت إلى ميناء بورسودان بدولة السودان سفينة الإمداد ( أبو سمبل – 2 ) التابعة للقوات البحرية المصرية محمل عليها أكثر من 200 طن من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية وأدوية مقدمة من القوات المسلحة المصرية ووزارة التضامن الإجتماعى ووزارة الصحة والسكان وجمعية الهلال الأحمر ، وذلك لدفعها إلى المناطق الأكثر إحتياجاً بدولة السودان الشقيق والذي تعاني الولاية الشمالية فيه من أضرار السيول.

يأتى ذلك إنطلاقاً من الدور المصرى الفاعل تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن لهم فى مختلف المحن والأزمات.