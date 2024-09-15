اليوم السابع
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وزيرة التضامن تعزي والدة ضحايا القطار وترافقها لإنهاء إجراءات تصاريح الدفن

الأحد، 15 سبتمبر 2024 01:17 ص
وزيرة التضامن تعزي والدة ضحايا القطار وترافقها لإنهاء إجراءات تصاريح الدفن وزيرة التضامن تعزي والدة ضحايا القطار
كتب مدحت وهبة

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التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدة ضحايا قطار حادث تصادم قطاري مدينة الزقازيق، وذلك خلال زيارتها المصابين الذين تم نقلهم لمستشفى الأحرار بمحافظة الشرقية.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على تقديم واجب العزاء   للسيدة التي فقدت ابنتيها وحفيدتها، حيث كانت السيدة في حالة يرثي لها، فحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تقديم التعازي لها واصطحابها لإنهاء إجراءات تصاريح دفن الضحايا.

كما وجّهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم النفسي والاجتماعي لوالدة الضحايا، فضلا عن مطالبة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالتواجد مع السيدة لحين انتهاء كافة الإجراءات وسرعة صرف التعويضات اللازمة.

وزيرة التضامن تعزي والدة ضحايا القطار (1)
وزيرة التضامن تعزي والدة ضحايا القطار

 

وزيرة التضامن تعزي والدة ضحايا القطار (2)
 
وزيرة التضامن تعزي والدة ضحايا القطار (3)
 
وزيرة التضامن تعزي والدة ضحايا القطار (4)
 
وزيرة التضامن تعزي والدة ضحايا القطار (5)
 
وزيرة التضامن تعزي والدة ضحايا القطار (6)
 
وزيرة التضامن تعزي والدة ضحايا القطار (7)






وزيرة التضامن

ضحايا حادث قطار الشرقية

حادث قطار الشرقية

تعويضات لاسر ضحايا قطار الشرقية




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