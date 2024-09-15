معهد التغذية يكشف السعرات الحرارية فى حلوى المولد.. تفاصيل

كتب ـ وليد عبد السلام

أكد المعهد القومى للتغذية ضرورة الاعتدال فى تناول حلاوة المولد النبوى خاصة مرضى السكرى، مؤكدة أهمية ممارسة الرياضة كالمشى لحرق بعض السعرات الحرارية المكتسبة من تناول الحلوى .

وقال المعهد القومى للتغذية، إن السعرات الحرارية الموجودة فى اللوزية 650 سعرا حراريا والملبن 382 سعرا حراريا والسمسمية 619 سعرا حراريا والفسدقية 630 سعرا حراريا والفولية 444 سعرا حراريا واللديدة 526 سعرا حراريا واللوزية 650 سعرا حراريا والنوجة 398 سعرا حراريا والحمصية 378 سعرا حراريا.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، المرور على 1820 منشأة غذائية، خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بجميع محافظات الجمهورية، في الفترة من 25 أغسطس الماضي حتى منتصف سبتمبر الجاري، ضمن الحملات الاستباقية التي تنفذها الوزارة على أماكن تصنيع وتخزين وبيع حلوى المولد النبوي الشريف، والمنشآت الغذائية المختلفة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه خلال المرور تم سحب عدد 1240 عينة أغذية متنوعة، وإرسالها للمعامل المركزية بالوزارة لتحليلها، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء والمشروبات التي تُقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.