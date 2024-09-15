مصطفى عمار: المتحدة ولدت عملاقة وأصبحت الشركة الأكبر فى الشرق الأوسط

كتب الأمير نصرى

قال الكاتب الصحفى مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ولدت عملاقة لانها اعتمدت على تاريخ مصر الإعلامى الذى تجاوز الـ150 عاما، وأصبحت الشركة الأكبر فى الشرق الأوسط، من حيث عدد امتلاكها للشركات والقنوات الفضائية والمحطات الإذاعية والمواقع والصحف المطبوعة وشركات الإنتاج والرياضة.

وأضاف مصطفى عمار، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الشركة المتحدة وضعت نفسها كصاحبة التجربة الأولى فى صناعة كيان بهذا الحجم، وهناك العديد من الدول الشقيقة تدرس الآن ما صنعته المتحدة فى الإعلام المصرى بهذا النموذج الفريد.

ولفت مصطفى عمار، إلى أن لولا وجود الشركة المتحدة قبل 8 سنوات لتوقفت العديد من النشاطات الإنتاجية سواء فى مجال الدراما والسينما والحفلات، حيث تم صناعتها وإطلاقها للحفاظ على الإعلام المصرى، والشركة بذلت 8 سنوات من الجهد والكفاح.