مصرع 8 مهاجرين أثناء محاولتهم عبور المانش إلى انجلترا

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لقي ثمانية أشخاص حتفهم في إقليم "با دو كاليه" بشمال فرنسا، أثناء محاولتهم عبور المانش باتجاه إنجلترا.

وكانت السلطات المحلية في إقليم "با دو كاليه"، حسبما أفادت الشرطة الفرنسية، اليوم الأحد، قد ذكرت سابقا أن العديد من المهاجرين لقوا مصرعهم في ليل السبت عند بلدة "أمبليتيوس" الفرنسية، أثناء محاولتهم عبور بحر المانش إلى إنجلترا بشكل غير قانوني، ولكن دون تحديد عدد الضحايا.

يأتي هذا الحادث في أعقاب إنقاذ القوات الفرنسية قرابة مائتي مهاجر قبالة سواحل مدينة "كاليه" يومي الجمعة والسبت، وفقا للسلطات البحرية للقناة وبحر الشمال مساء السبت، مشيرة إلى أنه "تمت متابعة 18 محاولة مغادرة لقوارب طوال اليوم".

كما يأتي هذا الحادث بعد نحو أقل من أسبوعين من وقوع أخطر كارثة من هذا النوع هذا العام، والتي خلفت اثنى عشر قتيلا في 3 سبتمبر الجاري، ورفع عدد الوفيات التي تحدث على خلفية هذه الحوادث إلى 37 على الأقل منذ يناير، ما يجعل عام 2024 الأكثر دموية منذ بداية ظاهرة غرق القوارب لعبور القناة.

وتتواصل هذا الحوادث المأساوية منذ بداية الصيف. ففي منتصف يوليو، توفي ستة مهاجرين في أسبوع واحد في ثلاث حوادث منفصلة لقوارب: أربعة في 12 يوليو، وامرأة إريترية في 17 يوليو، ثم رجل في 19 يوليو.

ورغم جهود السلطات الفرنسية والبريطانية للحد من توافد المهاجرين، تمكن أكثر من 22 ألف مهاجر من عبور المانش إلى السواحل الإنجليزية على متن "قوارب صغيرة"، وفقا لما ذكرته السلطات البريطانية.