اليوم السابع
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مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين إثر انفجار أسطوانة غاز داخل محل بمدينة نصر

الأحد، 15 سبتمبر 2024 05:54 م
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين إثر انفجار أسطوانة غاز داخل محل بمدينة نصر جثه - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخرين إثر انفجار أسطوانة بوتجاز داخل محل خردة أسفل عقار سكنى فى مدينة نصر، وتم نقلهم إلى المستشفى.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا إنفجار إسطوانة غاز داخل محل أسفل عقار سكنى فى مدينة نصر ، على الفور انتقل رجال المباحث و الحماية المدنية الى المكان و تبين من خلال المعاينة انفجار إسطوانة غاز داخل محل خردوات بالطابق الأرضي أسفل عقار مكون من 7 طوابق ونتج عنه وفاة رجل وسيدة وأصيب 2 آخرين، وتم نقلهم الى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 







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