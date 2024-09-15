مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين إثر انفجار أسطوانة غاز داخل محل بمدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخرين إثر انفجار أسطوانة بوتجاز داخل محل خردة أسفل عقار سكنى فى مدينة نصر، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا إنفجار إسطوانة غاز داخل محل أسفل عقار سكنى فى مدينة نصر ، على الفور انتقل رجال المباحث و الحماية المدنية الى المكان و تبين من خلال المعاينة انفجار إسطوانة غاز داخل محل خردوات بالطابق الأرضي أسفل عقار مكون من 7 طوابق ونتج عنه وفاة رجل وسيدة وأصيب 2 آخرين، وتم نقلهم الى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.