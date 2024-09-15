محافظ جنوب سيناء يبحث توقيع اتفاقيات للتآخي بين المحافظة وإحدى المقاطعات الهندية

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، السفير" أجيت جوبتيه" سفير دولة الهند بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز آليات التعاون المشترك فى المجالات المختلفة..



وفى مستهل اللقاء، رحب المحافظ بالسفير، وهنأه بمرور 75 عامًا على استقلال الهند والعلاقات الدبلوماسية المصرية الهندية، مشيراً إلى العلاقات الوطيدة والمتميزة التى تربط بين البلدين وتمتد لسنوات طويلة وما تشهده من تطور وتقدم ملموس فى عدة مجالات، والتى تم تعزيزها بالزيارتين المتبادلتين لقيادتى البلدين، زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للهند فى يناير 2023، وزيارة ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند لمصر خلال شهر يونيو 2023، ودلالة هذه الزيارات رفيعة المستوى على رغبة الجانبين فى الارتقاء بالعلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين على كافة الأصعدة.



وقال محافظ جنوب سيناء، أن مصر والهند من أقدم الحضارات فى العالم، وتتمتعان باتصالات وثيقة وعلاقات تاريخية منذ قرون مضت، مشيرا إلى توقيع معاهدة صداقة بين البلدين فى عام 1955 وتأسيس حركة عدم الانحياز، فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر.

جاء اللقاء على هامش احتفالات السفارة الهندية بالقاهرة بمرور 75 عاما على استقلال الهند والعلاقات المصرية الهندية، والتى تقام بشرم الشيخ فى الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر الجاري، تحت رعاية محافظ جنوب سيناء.



وخلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الهندى إلى المقصد السياحى بجنوب سيناء، والاستفادة من تنامى رغبة المواطنين الهنود فى زيارة شرم الشيخ..



ومن جانبه أكد السفير الهندي، أن الهند ومصر يجمعهما تفاهما سياسيا وثيقا، يقوم على تاريخ طويل من التفاعل والتعاون الوثيق حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وتعد مصر أحد أهم شركاء التجارة التقليديين للهند فى قارة أفريقيا، حيث ارتفع معدل نمو التجارة الثنائية بين البلدين أكثر من 5 مرات على مدى السنوات العشر الماضية..



وطالب المحافظ خلال اللقاء بدراسة توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين عدة مدن بجنوب سيناء وما يقابلها ويناظرها بالهند، وابدى السفير استعداده التام وعرض توقيع البروتوكول بين محافظة جنوب سيناء، وأحد المقاطعات الهندية المشابهة للمحافظة لزيادة فرص التعاون فى عدة مجالات وزيادة الجذب السياحى من الهند لزيارة المقاصد السياحية بالمحافظة.

ولفت سفير الهند إلى رغبة المواطنين الهنود الملحة فى اقامة حفلات الزفاف بمدينة شرم الشيخ مشيرا إلى انه تم اقامة عدة حفلات بالطبع واعرب عن سعيه جاهدا للتوسع فى اقامة تلك المناسبات بشرم الشيخ.

كما تم خلال اللقاء عرض سبل التعاون فى عدة مجالات مشتركة منها بحث اقامة مركز بشرم الشيخ للسياحة الاستشفائية بالاعشاب الطبيعة، واستخدام اليوجا فى العلاج ورياضة محببة ونوع من التعبد للشعب الهندى وبعض الدول الأخرى.

كما تم بحث توقيع اتفاقية مشتركة للتعاون فى مجال التدريب للفندقة والسياحة وتعليم اللغة الانجليزية، وخاصة بعد اقامة معهد تدريب ومحو الأمية السياحية بمنطقة خليج العقبة، لما للهند من خبرة سابقة فى هذا المجال، بالإضافة إلى زيادة عدد الفعاليات على مدار العام فى اطار تنشيط السياحة للترويج للمقاصد السياحية لشرم الشيخ.

وتم عقد مؤتمر صحفى مشترك بين محافظ جنوب سيناء والسفير الهندي، تم خلاله الإجابة على أسئلة واستفسارات الصحفيين، وتم عرض نقاط التعاون وما تم الاتفاق عليه، كما تم عرض خريطة للقطاعات التنموية بالمحافظة، وخريطة المنطقة الصناعية بابوزنيمة، التى تمتد على مساحة 3908 أفدنة، وتحتوى على مواد محجرية هامة مثل الرخام والزجاج والمانجنير، مما يتيح إقامة صناعات استراتيجية تلبى احتياجات السوق المحلى والتصدير للعديد من دول العالم وأهمية التعاون فى هذا المجال الذى تمتلك الهند به العديد من الخبرات وخاصة صناعة البرمجيات واستخدام الرمل الزجاجى.

وقرر المحافظ فى ختام اللقاء تشكيل لجنة مشتركة( مجموعة عمل من الجانبين) لدراسة النتائج وما تم الاتفاق عليها بلورة الاطر وسبل التعاون والتأكيد سبل زيادة التعاون وتعزيز العلاقات.

كما قام محافظ جنوب سيناء بإهداء السفير هدية تذكارية تدل على حضارة مصر وعظمتها توطيدا لعلاقات الود والتآخى بين البلدين