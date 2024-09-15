محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء لأسر ضحايا اصطدام قطاري الزقازيق.. فيديو

الشرقية - إيمان مهنى

أدى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، واجب العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث تصادم قطاري الزقازيق، الذي وقع مساء أمس بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجهاً إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق وأسفر عن وقوع 4 حالات وفاة وذلك بمسقط رأسهم بمدينة الزقازيق.

قدم المحافظ واجب العزاء لأسر وأهالي المتوفيين، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويُلهم اهاليهم وذويهم الصبر والسلوان.

وخلال تأدية واجب العزاء قدم محافظ الشرقية إعانه مالية عاجلة لأسر الضحايا معرباً عن بالغ حزنه لمصابهم الأليم.

كما كلف المحافظ أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية بسرعة إنهاء إجراءات صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا والمصابين طبقا للقانون وتنفيذاً لتعليمات وزيرة التضامن الإجتماعي بتقديم كافة أوجة الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين وإتخاذ الإجراءات ذات الصلة لصرف التعويضات اللازمة مع التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير كافة أوجه الرعاية والمساعدة اللازمة لهم ولأسرهم.

أعرب أهالي الضحايا عن امتنانهم لمحافظ الشرقية لحرصه على المشاركة في تقديم واجب العزاء والمواساة لهم في مصابهم الأليم.

رافق المحافظ في تأدية واجب العزاء الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق و يسري راشد رئيس حي أول وعدد من نواب البرلمان.

