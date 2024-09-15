محافظ أسوان: تماثل 124 حالة للشفاء بعد تعرضهم لاشتباه تسمم فى نصر النوبة

أسوان - عبد الله صلاح

فور إخطاره بتعرض 124 مواطنا ومواطنة من أهالى قرية وادى العرب بمركز نصر النوبة لاشتباه تسمم نتيجة تناولهم لوجبة غذائية أثناء احتفالهم بالمولد النبوى الشريف، أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للأطقم الطبية بسرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية المتكاملة للمصابين.

وكلف محافظ أسوان، اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد بالتوجه إلى مستشفى نصر النوبة المركزى للاطمئنان على الحالات حيث أكد على اهتمام محافظ أسوان بتقديم الرعاية الطبية والعلاجية لجميع الحالات المصابة، وهو الذى ساهم فى تماثلهم للشفاء الكامل، وخروجهم من المستشفى.

جاء ذلك فى حضور أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة، فضلاً عن محمد عبد العزيز رئيس المدينة، ومحمد مندور مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.