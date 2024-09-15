ما سيناريوهات خفض الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لسعر الفائدة؟

تحليل يكتبه - أحمد يعقوب

تترقب الأسواق العالمية قرار الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، الخاص بأسعار الفائدة، وهو ما يمثل تحولاً مهما نحو تيسير وشيك فى السياسة النقدية وهو ما يعنى خفض متتابع لأسعار الفائدة على مدار الشهور المتبقية من 2024 و2025.

ويعقد الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى اجتماعه المقبل يومى الثلاثاء والأربعاء 17 و18 سبتمبر 2024 وسط توقعات بخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.25% و0.5% من مستواها الحالى البالغ 5.5%.

وشهدت السنوات الأربعة الأخيرة رفعاً متتاليا لأسعار الفائدة على الدولار فى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتوترات منطقة الشرق الأوسط.

ويستهدف الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض مستوى التضخم - ارتفاع الأسعار - بنسبة 2% الذى يسعى إليه البنك.

ومن المتوقع أن يخفض الفيدرالى الأمريكى الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام الجارى وتحديداً فى 18 ديسمبر بنسبة 0.25% أخرى لتصل الفائدة إلى مستوى 4.75%.

وتعزز خطوة خفض الفائدة على الدولار من مكاسب الذهب حيث ارتفاع مؤخراً إلى مستوى 2500 دولار للأوقية - وزنها 31.1 جرام - وسط توقعات بمستوى 3000 دولار للأوقية.