كيف احتفلت العائلة المالكة بالأمير هاري فى عيد ميلاده الـ40

كتبت رباب فتحى

هنأ ولى العهد البريطاني، الأمير ويليام وزوجته أميرة ويلز، كيت ميدلتون الأمير هارى بمناسبة عيد ميلاده الأربعين، ونشرا صورة قديمة لدوق ساسكس وهو يضحك على حساب العائلة المالكة على المنصات الاجتماعية، وأضافا رسالتهما الخاصة، والتي جاء فيها: "نتمنى عيد ميلاد سعيدًا لدوق ساسكس في الأربعين!"

واعتبرت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن المنشور خطوة مفاجئة نظرًا للتوترات غير المحلولة بين الأخوين. ويعد منشور حساب العائلة المالكة في وقت سابق من يوم الأحد أول رسالة عيد ميلاد عامة لهاري منذ عام 2021.

يقضي هاري، الذي يعيش في كاليفورنيا، عيد ميلاده يوم الأحد مع دوقة ساسكس وأطفالهما الأمير آرتشي والأميرة ليليبت.

يُقال إنه يتجه بعد ذلك إلى اجتماع مع الأصدقاء المقربين.

وقال مصدر في القصر لصحيفة نيويورك بوست: "سيسمع هاري من عائلته" فى عيد ميلاده. من المرجح جدًا أن يتصل تشارلز وكيت بهاري لتمنيا له التوفيق في عيد ميلاده".

ويقول المصدر، الذي يدعي أنه يعرف الأخوين شخصيًا، إن أمير ويلز ويليام، 42 عامًا، على الأرجح لن يتواصل مع هاري "نظرًا لكل ما حدث".

ويدخل هاري عقده الخامس في عام مليء بالتقلبات بالنسبة للعائلة المالكة، حيث تم تشخيص إصابة الملك وأميرة ويلز بالسرطان.



وفي تعليقات صدرت لهيئة الإذاعة البريطانية، قال الدوق "كنت قلقًا بشأن الثلاثين، وأنا متحمس بشأن الأربعين"، ووصف كيف منحته الأبوة شعورًا متجددًا بالهدف لجعل "هذا العالم مكانًا أفضل".