كلية الزراعة بجامعة أسيوط تقدم برنامج الهندسة الزراعية "عام" بالساعات المعتمدة

أسيوط - هيثم البدرى

أعلنت كلية الزراعة بجامعة أسيوط عن تقديم برنامج الهندسة الزراعية (عام) لمرحلة البكالوريوس، بنظام الساعات المعتمدة، والذى تنطلق به الدراسة - لأول مرة- هذا العام الدراسي 2024|2025، ويسهم بشكلٍ فعال في تخريج، وتأهيل الكوادر العلمية المتخصصة، والمؤهلة؛ لتطبيق أحدث العلوم، والتقنيات الحديثة العالمية، التي تعظم الإنتاج الزراعي، وذلك تحت إشراف: الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل محمد محمود عميد الكلية، والدكتور عادل علي تمام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ويقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، شعبة الرياضيات ، ومدة الدراسة بالبرنامج (140) ساعة وبهدف البرنامج إلي إمداد المجتمع بمهندس زراعي متخصص في مجال علوم الهندسة الزراعية، وإكساب الخريج مهارات تطبيق نظم الهندسة البيئية الحيوية المختلفة؛ للحفاظ على البيئة، ومواردها ، وإعداد خريج قادر على إدارة، وتنمية الموارد المائية باستخدام التقنيات الحديثة في مجالات؛ نظم الري، والصرف الزراعي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الهندسة.

ويؤهل البرنامج الخريجين لسوق العمل في الكثير من المجالات، ومنها: تخطيط، وتصميم نظم الري، والصرف الحقلي، وهندسة الزراعة المحمية، فضلاً عن تشغيل، وصيانة معدات الري والصرف، وهندسة ري المسطحات الخضراء، وكذلك هندسة تصنيع المنتجات الزراعية، وهندسة الاستزراع المائي، وغيرها من المجالات الأخرى.



