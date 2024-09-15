اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل اقتحام مدن الضفة الغربية المحتلة

الأحد، 15 سبتمبر 2024 11:00 م
قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل اقتحام مدن الضفة الغربية المحتلة قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
أ ش أ

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تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، اقتحام مدن الضفة الغربية، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلي، مساء الأحد، مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.


ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها " إن قوات الاحتلال اقتحمت شارعي "كشيكة" و"فطاير" في نابلس، وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، دون الإبلاغ عن إصابات ".


وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، في وقت سابق من مساء اليوم، عدة قرى وبلدات في محافظة نابلس، وسيرت دورياتها في شوارعها، وأطلقت الغاز السام تجاه المواطنين فيها.







قوات الاحتلال الإسرائيلية

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الضفة الغربية

اسرائيل




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