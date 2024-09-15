قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل اقتحام مدن الضفة الغربية المحتلة

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تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، اقتحام مدن الضفة الغربية، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلي، مساء الأحد، مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها " إن قوات الاحتلال اقتحمت شارعي "كشيكة" و"فطاير" في نابلس، وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، دون الإبلاغ عن إصابات ".



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، في وقت سابق من مساء اليوم، عدة قرى وبلدات في محافظة نابلس، وسيرت دورياتها في شوارعها، وأطلقت الغاز السام تجاه المواطنين فيها.