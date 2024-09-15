قصص ملفقة لدعم رواية نتيناهو.. جارديان: جدل حول مهنية أقدم صحيفة يهودية

كتبت ـ رباب فتحى

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن مهنية أقدم صحيفة يهودية فى العالم أصبحت فى مهب الريح بعد أن قامت صحيفة "جويش كرونيكل"، بحذف سلسلة من المقالات المثيرة المتعلقة بحرب غزة بعد مزاعم بأن المادة ملفقة من قبل "صحفي مستقل" قام أيضًا بتشويه سيرته الذاتية.

ويبدو أن الصحفى عكف على تأكيد روايات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الكاذبة لدعم موقفه فى المفاوضات.

وبعد تحقيق الأسبوع الماضي في أمر المؤلف، إيلون بيري، أصدرت صحيفة "جويش كرونيكل" إعلانًا من فقرتين ، قائلة إنها غير راضية عن التفسيرات التي قدمها الصحفي بشأن تأكيداته.

وجاء فى الإعلان "اختتمت صحيفة "جويش كرونيكل" تحقيقًا شاملاً في الصحفي المستقل إيلون بيري، والذي بدأ بعد توجيه اتهامات حول جوانب من سجله. وبينما نفهم أنه خدم في قوات الدفاع الإسرائيلية، إلا أننا لم نكن راضين عن بعض ادعاءاته."

وزعمت الصحيفة فى إعلانها "تحافظ جويش كرونيكل على أعلى المعايير الصحفية في مشهد معلوماتي شديد التنافس ونحن نأسف بشدة لسلسلة الأحداث التي أدت إلى هذه النقطة. نعتذر لقرائنا المخلصين وقمنا بمراجعة عملياتنا الداخلية حتى لا يتكرر هذا."

تأسست جويش كرونيكل في عام 1841، واجتذبت الصحفيين والكتاب اليهود البارزين للمساهمة. لكن الأحداث الأخيرة تسببت في حالة من الذعر بشأن اتجاه الصحيفة حيث انحرفت إلى اليمين أكثر تحت قيادة محررها، جيك واليس سيمونز، ووسط تساؤلات حول من يملكها.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الأحداث غير العادية بدأت في الأسبوع الماضي، والتي شهدت الآن إزالة سلسلة من المقالات البارزة، قبل عدة أشهر عندما بدأ كاتب يوصف بأنه صحفي إسرائيلي مقيم في بريطانيا في المساهمة بسلسلة من التقارير التي تستند على مصادر استخباراتية إسرائيلية.

كانت المقالات مثيرة للغاية، حيث زعمت أنها تصف العمليات الإسرائيلية خطوة بخطوة - بما في ذلك ما قد يُعتبر تفاصيل حساسة - والمعلومات الاستخباراتية التي يُزعم أن إسرائيل جمعتها عن زعيم حماس يحيى السنوار وخططه.

لم يتمكن الصحفيون الذين يغطون الصراع في غزة، والذين كانوا بالفعل متشككين في صحة المواد، من إنشاء سجل ذي مغزى لصدق نية بيري كما وصفته الصحيفة. وقد تم دفع هذه الشكوك إلى العلن الأسبوع الماضي حيث وصفت سلسلة من التقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية مقالات بيري بأنها "مختلقة".

في الأشهر الأخيرة، كانت هناك اقتراحات في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن القصص قد تم نشرها في الصحف الأوروبية، بما في ذلك واحدة في صحيفة بيلد الألمانية، والتي تستند إلى معلومات استخباراتية مزيفة أو محرفة، تم زرعها كجزء من جهد لدعم موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التفاوضي بشأن غزة.

في مؤتمر صحفي عقده نتنياهو في الرابع من سبتمبر لوسائل الإعلام الأجنبية، اقترح نتنياهو أنه إذا لم يكن ممر فيلادلفيا ــ وهو نقطة خلاف في المفاوضات بين حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل الرهائن ــ تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية، فإن السنوار قد يستخدمها للهروب، وربما يصطحب معه رهائن.

وفي اليوم التالي، حول مقال كتبه بيري في صحيفة جويش كرونيكل هذا إلى حقيقة. وزعم المقال أن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى أن السنوار يخطط للهروب إلى إيران مع الرهائن، مستمدة من استجواب شخصية بارزة في حماس ووثيقة عُثر عليها في أواخر أغسطس.

ولكن هذه القصة التي التقطتها وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة ــ وروج لها أيضاً ابن نتنياهو يائير وزوجته سارة ــ سرعان ما قُـدِّمَت على أنها "اختلاق جامح"، ووصفها متحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي بأنها لا أساس لها من الصحة.

كما أثبت التحقيق الذي أجراه الصحفيون في إسرائيل وأماكن أخرى بسرعة أن مزاعم بيري بشأن خلفيته، بما في ذلك عمله المفترض كصحفي وأكاديمي، وأجزاء من سجله العسكري، كانت كاذبة أو مشكوك فيها.

وعلى وجه الخصوص، واجه بيري أسئلة حول ادعائه بأنه خدم كجندي خلال مهمة إنقاذ الرهائن الشهيرة في عنتيبي عام 1976 وأنه كان أستاذاً في جامعة تل أبيب لمدة 15 عاماً.

ويثير حذف المقالات، بعد تحقيق أعلنت عنه الصحيفة رسمياً في اليوم السابق فقط، أسئلة خطيرة بالنسبة لرئيس تحرير الصحيفة واليس سيمونز، الروائي السابقة التي كتبت لصحيفة "ميل" و"تليجراف" و"سبكتاتور".

وعلى الرغم من توجيه سلسلة من الأسئلة إلى واليس سيمونز واللجنة اليهودية، فقد رفضا حتى الآن وصف كيف أصبح بيري ــ وهو فرد لا يملك سجلاً صحفياً واضحاً، ناهيك عن كونه مراسلاً استقصائياً ــ يكتب لصالح الصحيفة أو ما هي العناية الواجبة التي مورست على سلسلة متزايدة الخيال من الادعاءات.

وقال بيري لصحيفة الأوبزرفر إن "اللجنة اليهودية ارتكبت خطأً فادحاً ببيانها". ووصف الانتقادات بأنها "حملة شعواء... ناجمة عن الغيرة من جانب الصحفيين والمنافذ الإسرائيلية الذين لم يتمكنوا من الحصول على التفاصيل التي تمكنت من الحصول عليها".