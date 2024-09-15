اليوم السابع
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قرينة رئيس الجمهورية تهنئ شعب مصر والأمتين العربية والإسلامية بالمولد النبوى

الأحد، 15 سبتمبر 2024 11:21 ص
قرينة رئيس الجمهورية تهنئ شعب مصر والأمتين العربية والإسلامية بالمولد النبوى السيدة انتصار السيسي
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أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن تهنئتها للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقالت السيدة انتصار السيسي - في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - "أهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الكريم، الذي كان مثالا للطهر والنقاء والتواضع والعمل بصدق وإخلاص في سبيل الله، وإنني أدعو الله - عز وجل - أن يعيد هذه الذكرى العطرة بالخير واليمن والبركات على وطننا الحبيب مصر. كل عام وأنتم بخير."







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