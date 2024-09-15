اليوم السابع
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فريق "حياة كريمة" يشارك فى رفع آثار حادث تصادم قطارى الزقازيق.. صور

الأحد، 15 سبتمبر 2024 11:57 ص
فريق "حياة كريمة" يشارك فى رفع آثار حادث تصادم قطارى الزقازيق.. صور فريق حياة كريمة في موقع حادث قطار الزقازيق
الشرقية - إيمان مهنى

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تواجد فريق من متطوعى حياة كريمة بمحافظة الشرقية، فى موقع حادث تصادم قطارى الزقازيق، لمعاونة الجهات الأمنية فى رفع آثار حادث الشرقية.

وكان بالأمس تواجد فريق متكامل من متطوعين مؤسسة حياة كريمة، لتقديم الدعم لأسر المصابين بمستشفى الزقازيق الجامعى والأحرار، وكذلك معاونة جهات الإنقاذ بمكان الحادث.

وكان وقع تصادم بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجهاً إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق، والذى أسفر حتى الآن عن إصابة 49 شخصا ووقوع 4 حالات وفاة.

فريق حياة كريمة يشارك في رفع آثار حادث قطار الزقازيق
فريق حياة كريمة يشارك في رفع آثار حادث قطار الزقازيق

 

فريق حياة كريمة في موقع حادث قطار الزقازيق
فريق حياة كريمة في موقع حادث قطار الزقازيق

 







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