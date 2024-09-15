غرفة عمليات وزارة التموين تتابع انتظام إنتاج الخبز المدعم وصرفه للمواطنين

كتب مدحت وهبة

تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية عمل المخابز اليوم الأحد، حيث أشارت إلى انتظام إنتاج الخبز المدعم وصرف لأصحاب البطاقات التموينية على مستوى كل المحافظات، حيث توفر الوزارة الدقيق لأصحاب المخابز بشكل مستمر.

على جانب آخر، تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف الخبز المدعم من ماكينات الصرف الآلى فى المحافظات الساحلية والتي تشهد إقبالا من المصطافين خلال فترة الصيف دون تقيد أصحاب البطاقات التموينية بمحل الإقامة، وهى محافظات، الإسكندرية ومطروح وبورسعيد ومنطقة رأس البر بدمياط ومنطقة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وذلك حتى آخر موعد اليوم الأحد وانه من خلال فتح نظام صرف الخبز يستطيع صاحب البطاقة التموينية صرف الخبز المدعم من أى مخبز أو منفذ لبيع الخبز المدعم دون التقيد بمحل إقامته وذلك فى إطار الحرص على تسهيل كافة الإجراءات للمصطافين خلال فترة تواجدهم فى هذه المناطق، حيث يتم إتاحة صرف الخبز المدعم لهم.