غدا إطلاق مبادرة شارك فى الحل لتعزيز العمل المناخى احتفالا بيوم طبقة الأوزون

كتبت منال العيسوي

تحتفل وزارة البيئة غدا الإثنين باليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون لعام 2024، تحت شعار "بروتوكول مونتريال تعزيز العمل المناخى"، حيث توافق الاحتفالية مرور 37 عاماً على توقيع بروتوكول مونتريال الذى تم فى 16 سبتمبر عام 1987 والذى يعد أول اتفاقية فى مجال حماية البيئة تحبى بموافقة كل دول العالم.



وتشهد الإحتفالية تدشين مبادرة " شارك فى الحل " لتعزيز العمل المناخى والحد من الآثار السلبية لتغير المناخ .وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة .



ويتم الاحتفال باليوم العالمى للحفاظ على طبقة الأوزون يتم به سنويا كل عام فى السادس عشر من شهر سبتمبر، ويعد اليوم الذى وقعت فيه أكثر من 190 دولة على بروتوكول مونتريال 1987م، حيث يحدد الإجراءات الواجب أتباعها على المستوى العالمى والإقليمى والمحلي، من أجل التخلص تدريجيا من المواد التى تستنزف طبقة الأوزون، حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا اليوم من كل عام يوماً عالمياً للحفاظ على طبقة الأوزون، فى ذكرى التوقيع على البروتوكول ودعت الجمعية العامة الدول إلى تكريس هذا اليوم من أجل تشجيع الاضطلاع بأنشطة تتفق مع أهداف البروتوكول وتعديلاته.



جدير بالذكر أنه ووفقاً للاتفاقية التى وقعتها الدول المذكورة تلتزم الدول الأطراف المعنية بخفض استهلاكها تدريجياً من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون إلى 85% بحلول عام 2007 وصولاً إلى التخلص التدريجى التام بحلول عام 2010.