طقس معتدل وأجواء رائعة على شواطئ مطروح الحرارة 30 درجة والرطوبة 61 %.. فيديو

مطروح - حسن مشالى

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً، اليوم الأحد، من كورنيش مدينة مرسى مطروح، للأجواء الرائعة وحالة الطقس المعتدل، حيث سجلت الحرارة العظمى 30 درجة والصغرى 22 مئوية، ونسبة الرطوبة في الجو 61 %، مع نشاط تيارات الهواء البارد القادمة من ناحية البحر، والتي تصل لحد الرياح الخفيفة في بعض الأوقات، مع هدوء الأمواج واستقرار حالة البحر، وإقبال المواطنين على السباحة في الشواطئ.

ورصدت كاميرا اليوم السابع، حركة المواطنين على الكورنيش والشواطئ، هدوء الأمواج واستقرار حالة البحر، خاصة الشواطئ الآمنة الواقعة على خليج مرسى مطروح، وتميز المياه بالشفافية والنقاء وتعدد ألوانها وتدرجها.

وتشهد الأجواء على الشواطئ، نشاط تيارات الهواء البارد القادمة من ناحية البحر، التي تعمل على تخفيف الإحساس بالحرارة أكثر من الدرجات الحقيقية، وتلطيف الأجواء، في حين تشهد المناطق البعيدة عن البحر طقساً معتدلاَ، ويزداد فيها الإحساس بالحرارة أكثر المناطق الشاطئية، خاصة عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وعند زيادة نسبة الرطوبة في الجو.

ويساعد الطقس المعتدل على خروج أعداد كبيرة من المواطنين، إلى الشواطئ ومنطقة الكورنيش، ليلاً ونهاراً، لقضاء أوقات ممتعة، في ظل الطبيعة الخلابة وأجواء المصيف، وشهدت الأيام الماضية تزايد توافد المصطافين، من مختلف المحافظات.

يذكر أن شواطئ محافظة مطروح، تستقبل حوالي 7 ملايين من المصطافين والسياح سنويا، خلال موسم الصيف السياحي، وتتميز شواطئ مطروح، بالخصوصية والتنوع والطبيعة البكر والرمال البيضاء ونقاء المياه، وتشهد جميع الشواطئ، خلال موسم الصيف السياحي، إقبالا كبيرا من المصطافين، وتقصد الأسر التي لديها أطفال الشواطئ الواقعة على الخلجان، لتناسبها الأطفال والكبار الذين لا يجيدون السباحة، حيث تتميز بالأعماق المتدرجة وهدوء الامواج.