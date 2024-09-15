اليوم السابع
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ضعف المياه عن بعض قرى مركزى ناصر الواسطى ببنى سويف الثلاثاء المقبل

الأحد، 15 سبتمبر 2024 09:41 ص
ضعف المياه عن بعض قرى مركزى ناصر الواسطى ببنى سويف الثلاثاء المقبل ضعف المياه
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، ضعف المياه عن مركز و مدينة ناصر وقرية الميمون بمركز الواسطى وذلك نظرا لأعمال صيانة بمحطة مياه أشمنت الجديدة بمركز ناصر وذلك يوم الثلاثاء من الساعة 9 صباحا حتى يوم الأربعاء الساعة 11 مساءا.

وتهيب الشركة  المواطن تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار والشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827 .

 







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