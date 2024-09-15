ضبط 124 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن ضبط 124 مخالفة تموينية داخل دائرة مركزي مطاى وملوى، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة نظمتها مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.

وفى مركز مطاى، تم تحرير 106 مخالفات تموينية للمخابز البلدية جاء ما بين(نقص الوزن- غير مطابق للمواصفات -تجميع وتصريف - نظافة - عدم الإعلان عن لوحة التعليمات - عدم وجود ميزان - عدم وجود ماكينة الصرف بالمخبز -عدم نظافة أدوات العجين - بون صرف)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة ملوى، تم تحرير 18 مخالفة تموينية في مجال الأسواق تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار ـ عدم وجود شهادة صحية) وتم التعامل مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفى ذات السياق ، تواصل الوحدات المحلية توفير السلع الغذائية بالمنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار منخفضة لتلبية احتياجات المواطنين بتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية.