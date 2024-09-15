صحة الدقهلية: فحص 5 آلاف طفل بمبادرة الكشف وعلاج ضعف وفقدان السمع فى أغسطس

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، فى بيان له اليوم الأحد، عن أنشطة إدارة رعاية الأمومة والطفولة خلال أغسطس الماضى تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى، وكيل المديرية للطب الوقائى.

وأوضح أن عدد الأطفال المفحوصين للغدة الدرقية بلغ 9934 حالة، في حين وصل عدد الذين تم فحصهم ضمن مبادرة الأمراض الوراثية ما يقارب 958 حالة، علاوة على 5241 طفلاً ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع.

وأضاف بأنه فى إطار المبادرة الرئاسية لراغبي الزواج فقد بلغ عدد الشهادات المصدرة نحو 11242 شهادة، كما تم فحص 3205 سيدة حامل بمبادرة صحة الأم والجنين.

ومن جانبه أكد الدكتور تامر الطنبولى، وكيل المديرية للطب الوقائى على أنه قد تم تنظيم عدة دورات تدريبية عن الكشف المبكر للأمراض المسببة للإعاقة، والمشورة التغذوية، ودورات عن خدمات تكامل رعاية الأمومة والطفولة بالدمج مع الصحة الإنجابية.

وفيما يتعلق بصرف الألبان الصناعية المدعمة فقد تم صرف نيوكيت جونيور 145 علبة، ونيوكيت اينفنت 430 علبة، ونيوكيت سينيو 320 علبة، ومن pku 2 عدد 14 علبة.