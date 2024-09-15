صحة الإسماعيلية تحرر إنذرات بالغلق لـ9 منشآت طبية مخالفة بالقنطرة غرب

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية صحة الإسماعيلية شنَّت حملة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بالقنطرة غرب، وأسفرت تلك الحملة عن عمل إثبات حالة لـ 9 منشآت طبية غير حكومية لوجود مخالفات تستدعى الغلق، ومخالفات تم إنذار المنشات بشأنها، وإعطاء مهلة للمنشآت المرخصة لتلافيها.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة أن المنشآت المخالفة تنوعت بين عيادة نساء وتوليد، مركز نساء وتوليد، عيادة جراحة عامة، مركز جراحة عامة، مركز علاج طبيعي، عيادة باطنة، مركز أشعة، ومعملين تحاليل طبية.

ولفتت الدكتورة ريم مصطفى إلى أن تلك الحملة تمت من خلال لجنة شكلتها دكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر، وتضم في عضويتها دكتورة نهال أحمد عضو إدارة العلاج الحر للمرور على المنشآت الطبية الخاصة.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أهمية الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة واتباعها الاشتراطات الصحية والبيئية مشددًا على ضبط المخالفين وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أيَّة مخالفات تمس حياة المواطنين وأرواحهم.

يأتى ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.