اليوم السابع
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شيخ الأزهر يعزى أمير الكويت فى وفاة جابر مبارك الصباح رئيس الوزراء الأسبق للكويت

الأحد، 15 سبتمبر 2024 11:27 ص
شيخ الأزهر يعزى أمير الكويت فى وفاة جابر مبارك الصباح رئيس الوزراء الأسبق للكويت الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالعزاء وصادق المواساة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وإلى الشعب الكويتي، في وفاة الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح رئيس الوزراء الكويتي الأسبق، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 82 عامًا.

وأعرب الأزهر عن تقديره لرحلة عطاء  الفقيد في كل ميادين العمل، ويذكر له محبته للأزهر الشريف وعلمائه، وإخلاصه في خدمة وطنه ودعم قضايا أمته، داعيا المولى عز وجل أن يجعل ما قدمه شفيعا له يوم القيامة.

كما توجه شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد وذويه، داعيًا الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يُسكِنَه فسيحَ جناته، وأن يُلهِمَ أهله وذويه الصبرَ والسُّلْوانَ، "إِنَّا للهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

 







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