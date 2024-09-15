شاهد زفة المولد تجوب شوارع النوبة بجزيرة تنقار فى أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثاً مباشراً، من زفة المولد النبوى الشريف فى جزيرة تنقار النوبية بأسوان، والتى تحرص على إحياء هذه المناسبة سنوياً بمسيرة احتفالية تجوب شوارع الجزيرة النوبية.

طافت المسيرة شوارع جزيرة تنقار وسط مشاهد جمالية لنهر النيل الذى يحيط بالجزيرة، وشارك فى الاحتفالية أهالى القرية رجالاً ونساءً وأطفالاً وشيوخا.

وردد المشاركون فى زفة المولد النبوى، القصائد والمدائح فى حب رسول الله، رافعين الرايات الخضراء للطرق الصوفية، وسط زغاريد النساء وتوزيع الحلوى والمشروبات على المشاركين.



أطفال النوبة



الأطفال فى المولد



المولد فى تنقار



جانب من زفة المولد



جزيرة تنقار