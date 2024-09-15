اليوم السابع
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رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بمناسبة المولد النبوى الشريف

الأحد، 15 سبتمبر 2024 11:58 ص
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بمناسبة المولد النبوى الشريف مصطفى مدبولي يهئ الشعب المصرى بالمولد النبوى
كتبت ـ هند مختار

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هنأ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف، داعيا الله أن يعيده على شعب مصر العظيم بالخير واليُمن والبركات.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بعث برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.
 
وجاء في نص البرقية: "يطيب لي أن أبعث إلى فضيلتكم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والتقدم والازدهار".
 
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي يهنئ الشعب المصرى بمناسبة المولد النبوى

 







المولد النبوى

تهنئة رئيس الوزراء

المولد النبوى الشريف

مصطفى مدبولى




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